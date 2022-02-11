台積電甩尾台股終場險守18300點 本週強彈636點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美股重挫，台股遭池魚之殃，電子權值股賣壓壟罩下，金融股穩盤，盤中跌幅逐漸縮減，尾盤更靠台積電奮力一拉，指數收在今天最高點18310.94點，本週則上漲636點。

加權股價指數終場下跌27.11點，跌幅0.15%、收在18310.94點，成交值新台幣2617.72億元，量能創虎年開紅盤以來新低。

營收連2個月創高的台積電，在尾盤5400張買盤敲進下翻紅，小漲1元作收。金融股則在金控股紅光滿面下，成為多頭挺住指數的重心所在，加上中小型股助攻，指數雖下跌，週線則拉出約636點的長紅K棒。

券商公會理事長賀鳴珩今天表示，當前台灣民眾已對證券市場出現3個覺醒，包括海外資金回流、資金重配置、台股高殖利率，今年穩穩站上2萬點可期。

法人認為，美國通貨膨脹升幅高於預期，市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息動作趨於積極充滿想像，加上烏克蘭戰雲密布，國際資本市場近期動盪恐趨於劇烈，台股屬於淺碟市場，難免受到影響，投資人宜審慎面對。

分析師指出，在歷經年前投資人普遍趨於減碼觀望，以及外資大幅調節後，隨著長假因素消失，加上農曆年假期間美股走揚的帶動下，台股開紅盤後買盤回流，惟近日量能能否可回升到3000至4000億元水準，以及外資是否持續偏多，將是短線上重要的多空觀察參考。（編輯：楊蘭軒）1110211