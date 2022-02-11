神達1月營收年增逾17% 融程電因缺料減1成

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦設備廠神達受惠伺服器及車用產品需求，1月合併營收為新台幣41.33億元，月增26%，年增17.6%。工業電腦廠融程電因缺料、塞港影響交貨時程，1月營收1.75億元，月減27.2%，年減10.5%。

神達今天發布新聞稿說明，1月成長主要來自伺服器及資料中心需求延續，加上車用產品例如行車記錄器系列出貨推升。

神達對於今年成長抱持樂觀審慎的正面看法，若供應鏈狀況可逐步緩解，對達成整年度目標將更有信心。

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融程電表示，1月部分訂單受缺料、海運塞港、工作天數減少等因素影響，交貨時程因此遞延，無法及時滿足訂單，但因客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，今年營運維持雙位數百分比成長目標不變。

此外，在多項指標性大單入袋後，融程電營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨；因規模經濟增加，採買原料成本下降，可提前規劃備料。（編輯：林克倫）1110211