俄烏緊張攪亂全球市場 法人：台股恐受波及

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（中央社記者潘智義台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭風險升高，油價大漲，美股11日重挫。法人認為，台股恐怕將受到波及，但產業龍頭股、大型權值股仍有機會扮演撐盤角色。

道瓊工業指數11日終場下跌503.53點，或1.43%，收在34738.06點；標準普爾500指數下跌85.44點，或1.9%，收在4418.64點。以科技股為主的那斯達克指數下跌394.48點，或2.78%，收在13791.16點。費城半導體指數下跌170.857點，或4.83%，收在3365.246點。

台股11日收在18310.94點，下跌27.11點，跌幅0.15%、收在18310.94點，成交值新台幣2617.72億元，加計盤後交易約2652.54億元。

面板廠友達光電11日舉行法人說明會，公布2021年全年合併營收為3706.9億元，較2020年大幅增加36.8%；全年歸屬於母公司業主淨利613.3億元，創歷史新高，基本每股盈餘6.44元。

面板廠群創光電統計，2021年全年稅後淨利為575億元，年增3409.2%，基本每股盈餘5.53元。

自行車業者巨大11日公布1月合併營收66.78億元，月增4.12%，較去年同期增加1.64%；美利達1月合併營收25.23億元，月增12.87%，年增18.48%。

自行車鏈條大廠桂盟1月合併營收7.11億元，創下歷史第3高，月增8.29%，年增10.81%

長榮航公布1月營收106.54億元，月減13.87%，年增59.06%。年末為貨運旺季，因客戶已經大量出貨，致元月貨量略減，連帶影響貨運表現較去年12月衰退。

宏遠投顧研究報告指出，美股受俄烏局勢影響大跌，台股也會受到波及，尤其中小型電子股影響較大，但還是會拉權值股、產業龍頭股、業績成長股穩住台股大盤；也應該可見護盤概念股表現，塑化股也會因為油價大漲而表現強勢。

宏遠投顧說明，農曆開紅盤4天股價大漲，但融資卻沒增加多少，三大法人也沒有增加太多持股、融券及借券賣出還在增加，三大法人不敢大舉進場，籌碼都跑到主力大戶及業內手中。（編輯：楊蘭軒）1110214