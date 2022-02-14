汽車零配件業自結1月營收大多迎來近期高點

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）汽車零配件大廠陸續公布1月自結營收，其中東陽新台幣17.44億元，是25個月高點；車燈大廠帝寶14.34億元，是10個月來次高。

另外，汽車傳動系統製造廠和大自結1月合併營收5.23億元，是11個月來單月次低；車燈大廠大億4.34億元，是8個月來次高。

東陽自結1月合併營收17.44億元，較去年12月16.93億元成長3%，比去年同期14.86億元增加17.33%，是2020年1月以來高點。

東陽指出，雖然原廠委託製造（OEM）晶片短缺、售後維修市場（AM）運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在，東陽持續整理整頓，降低成本，開發新產品。

另外帝寶自結1月合併營收14.34億元，較去年12月13.49億元成長6.36%，比去年同期14.09億元微增1.8%，是去年4月以來次高。

帝寶積極擴充台灣廠區廠能，嘉義廠預計今年底完工，廠區主要生產BMC射出與加工，在研發布局，台南新營模具廠預計今年底完工。

帝寶鹿港廠塑膠燈與霧燈年設計產能約1700萬顆，新營廠頭燈與霧燈年設計產能1300萬顆，彰濱廠兩大產品年設計產能共計1000萬顆，總計台灣廠區年設計產能4000萬顆。

和大自結1月合併營收5.23億元，較去年12月5.35億元減少2.4%，比去年同期6.1億元下滑14.3%，是去年3月以來次低。法人表示，和大1月營收仍受到原物料缺料、海運缺櫃、船運塞港等因素影響。

展望和大今年營運表現，美系外資法人日前指出，和大持續受惠內燃機（ICE）車用訂單大幅回溫，主要客戶外包訂單量持續成長，原物料短缺和缺工因素可望逐漸緩減，法人預估和大今年業績可望成長10%至15%區間，不過仍須留意海運貨運成長上揚的逆風干擾。

在電動車布局方面，外資法人指出，和大在美系電動車大廠客戶以外的電動車客戶專案明顯放量，可能要等待一段時間，預估今年下半年到明年可明顯增溫。

大億自結1月合併營收4.34億元，比去年12月5.03億元下滑13.66%，較去年同期4.22億元增加2.92%，是去年6月以來次高。（編輯：郭無患）1110214