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台股重摔失守萬八 新台幣同步下挫收近3個半月新低

2022/2/14 18:08（2/14 18:21 更新）
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俄烏情勢緊繃，金融市場瀰漫恐慌情緒，14日新台幣匯率在外資撤離之下走低，收在27.873元，貶2.7分，創近3個半月的新低紀錄。（中央社檔案照片）
俄烏情勢緊繃，金融市場瀰漫恐慌情緒，14日新台幣匯率在外資撤離之下走低，收在27.873元，貶2.7分，創近3個半月的新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）俄烏情勢緊繃，金融市場瀰漫恐慌情緒，台灣今天股匯市同步下挫，台股大跌失守萬八，新台幣匯率也在外資撤離之下走低，收在27.873元，貶2.7分，創近3個半月的新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為14.46億美元。

受到俄烏緊張情勢影響，美股狂瀉，亞洲股市今天跟著應聲下挫，台股電金齊跌，權值股台積電下跌13元，帶動加權指數終場跌破萬八、失守月線關卡，收在17997.67點，大跌313.27點。

由於地緣政治風險升高，外資今天不只賣超台股達206.74億元，也同步匯出，使得股匯市雙雙走低。

新台幣兌美元今天開盤價為27.89元，早盤最低一度出現27.91元，隨後又拉回至盤中最高27.852元，而後便在27.850至27.870元的區間震盪。

外匯交易員表示，儘管近期國際局勢緊繃，出口商緊盯匯價伺機拋匯，適時提供支撐，預估短線新台幣呈現區間整理，但不排除逐步向28元大關靠攏。（編輯：黃國倫）1110214

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