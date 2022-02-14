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俄烏態勢明朗前 法人：台股季線附近整理

2022/2/14 18:16（2/14 19:24 更新）
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（中央社記者潘智義台北14日電）俄羅斯與烏克蘭緊張情勢衝擊歐美股市，台股今天重挫313點，跌破月線18159點及18000點整數關卡。法人認為，短線台股不排除持續測試季線17934點，待地緣政治不確定因素釐清後反彈。

受美股重挫拖累，台股今天跳空開低震盪，跌破18000點關卡，終場加權指數收在17997.67點，大跌313.27點，跌幅1.71%，成交值新台幣2594.42億元，8大類股全面下跌。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪時表示，俄烏緊張情勢只要緩和或是開打後結束，不確定因素釐清都有助於台股反彈，在此之前指數可望在季線附近整理。

廖健佑認為，台股要有表現仍須待3月美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議升息後，不論是1碼還是2碼，只要這些市場預期的事情發生後，台股才會有較明顯的趨勢，否則投資人觀望不前，可能出現量縮整理格局。

他建議，短線不確定因素未釐清前，投資人若是以存股心態長線投資，仍可逢低買進績優股；但短線仍以投信法人青睞的散熱、記憶體、車用題材族群較有表現機會。

對於通膨壓力，他直言，美國聯準會升息可緩和消費市場買氣，但因塞港或中國封城造成運輸不便、工廠暫時停產的因素卻無法改變，後續發展仍待觀察。

他說，聯電下跌是反映未來供給過剩，卻非近期通膨下整體產業鏈供給不足的現象，投資人看空聯電是看遠不看近；而貨櫃三雄萬海盤中大漲，隨後漲勢收斂，長榮、陽明更由紅翻黑，也是反映投資人持股信心不足及市場趨向短線操作。（編輯：張良知）1110214

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