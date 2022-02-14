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富邦媒、網家1月營收 續創同期新高

2022/2/14 18:33
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（中央社記者吳家豪台北14日電）電商業者momo富邦媒今天公布1月合併營收約新台幣84.2億元，月增5%，年增24.7%，續創同期新高。PChome網路家庭1月合併營收42.72億元，月增0.7%，年增2.8%，也改寫同期新高。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，1月網路購物營收年增28%，業績占比超過9成；1月行動購物營收年增32%，在網購業績占比近8成。

富邦媒透過新聞稿說明，1月受惠於農曆春節的置辦商機，從年菜、伴手禮、保健禮盒、開運商品皆有亮眼銷售表現；保暖材質石墨烯自去年底爆紅，相關服飾、寢具買氣旺，有助搶攻保暖商機。

網家觀察，1月適逢尾牙旺季及農曆年前採購潮，為旗下PChome 24h購物挹注動能，今年網購年菜銷售超越以往水準，年貨及禮盒買氣也顯著攀升，帶動食品整體業績年增近4成。

此外，網家受惠於尾牙及春節禮贈需求，使電競筆電、數位相機、膠囊咖啡機等產品，以及百貨購物禮券、飯店餐飲集團餐券等電子票券，業績皆大幅年成長。

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電商集團美而快今天公布1月合併營收2.7億元，月增13.6%，年增17.6%，主因旗下商業品牌Pazzo、MEIER.Q於農曆年節前推出春季新品，拉抬業績表現，且旗下網紅品牌的分眾客群黏著度高，帶動1月電商營收達2.1億元、創歷史新高。

展望今年，美而快表示，仍會積極擴展電商事業版圖，持續和藝人、網紅關鍵意見領袖（KOL）合作推出新服飾品牌，並積極跨業尋求合作機會，嘗試投入餐廳、食品、飾品、美妝領域，擴大集團版圖。（編輯：趙蔚蘭）1110214

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