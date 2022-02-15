星展與信義房屋簽永續連結貸款 首家服務業響應

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）星展銀行（台灣）今天宣布與信義房屋共同簽署2年期約新台幣13億元的永續連結貸款，不僅是國內首家房屋仲介業者簽訂，放眼業界，也是首家服務業響應永續連結貸款。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續發展是星展銀行的策略重點，至今已與8家企業簽署永續連結貸款，貸款規模約達450億元，希望與客戶一同發揮更大影響力。

過去星展銀簽署永續連結貸款的對象多是製造業或科技業，如佳世達科技、台積電、大聯大控股、文曄科技、緯創資通、友達光電、台塑河靜（開曼）等；這次與信義房屋簽署永續連結貸款，讓永續發展的種子從科技業與製造業，擴散至首家服務業。

星展銀表示，這次與信義房屋簽署永續連結貸款，將以2022年度永續報告書作為減碼檢核基礎；信義房屋致力發展低碳及綠色服務，並提升能源與資源使用效率，藉此降低對環境的衝擊。

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信義房屋指出，面對日益嚴峻的極端氣候與環境危機，信義房屋認為企業應兼顧利害關係人的權益，獲取適當的利潤同時，應珍惜地球資源與具備環保概念；藉由簽署永續連結貸款，能進一步達成2030年信義房屋、2050年信義企業集團淨零排放的永續目標。

星展集團總計2021年承作40件綠色及永續連結貸款，金額達48.6億美元（約新台幣1346億元），協助企業推動綠色或轉型策略，承作案件較前一年多24件，貸款規模也成長將近一倍，在2021年Debtwire亞太區（日本除外）綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，這也是星展集團連續第二年位居首位。（編輯：郭無患）1110215