中光電第1季營收估季減10% 盼缺料第2季緩解

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（中央社記者潘智義台北15日電）背光模組廠中強光電顯示事業群總經理林惠姿今天在線上法人說明會表示，缺料、缺工、缺櫃問題無法全面解決，但可紓緩，第1季淡季營收可望較第4季旺季減少10%。

林惠姿說明，第1季適逢農曆春節，工作天數較少，加上去年第4季電視產品出貨高峰，所以第1季出貨較去年第4季減少，仍可望較去年第1季增加。

她說，第1季筆電背光模組出貨減少，主因在家上班上課需求降低，學校回歸正常上課；中國缺電問題緩和，但後續仍需觀察，中國疫情清零政策下，只要工廠當地有疫情就會被要求停工，都是必須留意的變數。

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她希望缺料問題能在第2季改善，同時越南廠也將在第2季擴增有機發光二極體（OLED）產品代工產線，第3季底越南液晶顯示器模組產線也將擴增。

中強光電統計，去年第4季合併營收新台幣151.15億元，較去年第4季成長15.9%，年增31.5%；第4季歸屬母公司淨利5.27億元，季減7.4%、年增26.1%，每股稅後盈餘1.35元；去年全年合併營收498.33億元，年增17%，歸屬母公司淨利20.32億元，年增30.2%，每股稅後盈餘5.12元，以期末股本計算則達5.2元。（編輯：張均懋）1110215