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台股大漲外資轉買 青睞航空股調節面板

2022/2/16 17:52
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台股今天大漲279點，收在18231點，外資終結連2個交易日賣超轉買，華航和長榮航獲青睞，調節面板雙虎群創和友達、以及晶圓代工廠聯電。

展望台股後市，法人預估，台股第1季有機會挑戰18700點整數關卡，4月至5月台股目標上攻萬九大關，個股表現明顯，選股不選市；不過須留意美國聯準會（Fed）升息和縮表的規模與腳步，並觀察2年期美國公債殖利率走勢。

受俄羅斯與烏克蘭緊張局勢趨緩消息激勵，台股加權指數今天大漲279.66點，收在18231.47點，成交值新台幣2690.2億元。三大法人同步買超，合計買超118.05億元。其中自營商買超10.04億元，投信買超23.33億元，外資及陸資買超84.68億元，投信連續12個交易日買超，外資法人終結連2日賣超轉買。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少772口至2921口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少967口至15424口。台指期今天結算，期貨法人表示，今天台指期上漲252點至18207點，拉高結算。價差方面，台指期轉為逆價差24.47點。

觀察外資法人買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，航空股成為外資今天青睞標的，其中買超華航4萬張排名第1，買超長榮航1.6萬張排名第4；外資買超華邦電2.29萬張排名第2，買超國泰智能電動車1.78萬張排名第3。

相較之下，面板雙虎和聯電成為外資狙擊標的，今天外資賣超群創3.81萬張排名第1，賣超聯電1.33萬張排名第2，買超友達1.06萬張排名第3。

展望台股後市，第一金投顧董事長陳奕光正向看待第1季和第2季台股表現，他向中央社記者分析，第1季有去年財報利多加持，4月開始上市櫃公司陸續公布第1季財報，預估去年上市櫃公司獲利可達新台幣4.2兆元，配發現金股利規模估達3兆元，今年第1季上市櫃公司獲利估可到9500億元；加上電子權值股台積電實施庫藏股，買回區間價格上看每股960元，代表台積電對未來營運看佳，有強力支撐，相關基本面有助台股上半年持續走堅。

陳奕光預期，台股第1季有機會挑戰18700點整數關卡，4月至5月台股目標上攻萬九大關，個股表現明顯，選股不選市。

華南投顧董事長儲祥生接受記者電訪表示，俄烏局勢仍需繼續觀察外，台股動向關鍵在於美國聯準會升息縮表規模腳步是否擴大加速，牽動美股和國際股市表現。

儲祥生分析，通膨變數仍是美國聯準會是否調整升息縮表的重要依據，需觀察聯準會是否在3月升息2碼、5月是否升息、上半年升息次數、以及是否在第3季擴大縮表規模。

儲祥生表示，若聯準會提前在5月再度升息，顯示通膨負面影響增加的意味濃厚，使得聯準會必須在6月常規會議前提前升息；若國際油價持續走揚加深通膨，聯準會縮表規模就可能擴大，貨幣政策進一步緊縮，將牽動國際股市資金動向。

觀察國際地緣政治變化，陳奕光分析，俄烏緊張局勢可望降溫，因為俄羅斯經濟體不足以擔負戰爭消耗，且開戰勢必影響俄羅斯對外供應天然氣、進而衝擊國內生產毛額（GDP）表現，目前俄羅斯的10年期公債殖利率、油價、經濟恐慌指數均已下降，顯示開戰負面因素已暫除。

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觀察美國聯準會升息和縮表動向，陳奕光表示，升息已在市場預期之中，預估3月可能升息2碼，上半年升息3次至4次，累計升息4碼，但縮表規模仍是無法預測的變數，若採取溫和式縮表，預期市場接受程度較高。

陳奕光預期，4月美國通膨指數將會降到6%以下，觀察重點在於2年期美國公債殖利率走勢，若超過1.8%甚至升到2%，聯準會升息次數將可能增加，衝擊國際股市資金面動向。（編輯：黃國倫）1110216

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