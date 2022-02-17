元富證券董事長陳俊宏宣布參選券商公會理事長

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）券商公會第9屆理監事將於2022年中改選，現任理事長賀鳴珩屆滿兩任，將由新人接棒。元富證券董事長陳俊宏今天率先表態宣布參選券商公會理事長。

疫情下全球股市在資金推動屢創新高，台股也站上萬八新高，展望今年，陳俊宏看好台股有持續創高的機會，「從本益比、殖利率的角度看，台股2萬點是很有機會的。」

陳俊宏表示，台灣有不少電子及金融個股本益比都低於10倍，回歸殖利率的角度看，台灣這些優質股，長線應不至於受升息影響，另外金融股本益比都不到10倍，金融股會是相對穩定的族群，升息對金融股是正面效應。

在產業界及證券業歷練多年的陳俊宏，也是帶領元富證券創立首家券商創投的推手。

陳俊宏表示，希望能深耕，串聯證券業及產業，提升台灣經濟實力，以服務理念參選券商公會理事長，期望能傳承現任理事長健全、擴大證券業務工作重點，並持續推動券商融資業務。

陳俊宏表示，現行上市櫃公司辦理現金增資發行新股（SPO），依規定可由員工及原股東優先認購，初次上市櫃辦理現增發行新股（IPO）部份亦由員工認購，員工及原股東若有資金需求則向銀行辦理扺押借款或信用貸款。陳俊宏將持續推動將原股東及員工認股融資業務納入證券商辦理證券業務借貸，以協助上市櫃公司籌資、員工和股東的資金需求，及強化證券商投資銀行服務功能。

成長於台南紡織重鎮的陳俊宏，年輕時進入岳父、佳和紡織董事長翁川配的公司工作，1997、1998年因佳和集團陸續收購了佳和證券、永盛證券，被跨界派任到證券業，擔任佳和、永盛總經理，2000年兩家證券都被元富證券併購，他因此任職元富副總經理，負責自營、新金、債券等投資業務，2003年轉任中天生物科技公司任職總經理，但一直兼任著元富董事，已貼著證券市場脈動26年，看過證券市場幾番起落，對這產業有感情、有期許。

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陳俊宏提到進到中天生技，讓其眼界大開，研判生物科技是有前景的行業，2009年其被元富證券董事會推舉為董事長，雖正達投入生物科技業成果收割期之際，但也剛好讓他可憑藉著對生物科技業的熟悉度，致力將該產業未來潛力發展成為元富的特色與亮點，領導元富成為生技產業承銷龍頭證券商。

陳俊宏並積極遊說相關主管機關，開放證券商轉投資創投及創投管顧公司，以創投發現與創造公司價值，現各證券商也都轉投資創投及創投管顧、展開企業從草創到進入資本市場的一條龍服務。（編輯：郭無患）1110217