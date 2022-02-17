網家攜手渣打銀推供應商貸款 滲透率初估2成

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（中央社記者吳家豪台北17日電）電商集團網路家庭今天宣布結盟渣打銀行，推出PChome幫手貸服務，協助供應商取得即時融資，目前有融資需求的網家供應商約1萬家，渣打預估初期將有20%供應商使用。

根據PChome 24h購物平台供應商的調查，超過6成供應商認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動電商銷售，企業營運資金需求隨之增加；其中，近7成供應商表示，資金來源仍仰賴銀行往來，但申請文件與手續繁瑣，希望能簡化流程。

根據網家提供的新聞資料，PChome幫手貸結合大數據運算模組與人工智慧預審機制，供應商僅需透過日常使用的廠商後台系統，於線上提出申請，快速取得渣打銀行融資額度與適用利率，最快5分鐘可完成動撥、取得資金，有助於在旺季檔期前預先籌備與調度進貨。

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網路家庭董事長詹宏志出席合作記者會致詞表示，借錢給企業或供應商，是一個歷史悠久的業務，網家與渣打銀行為這項合作案已洽談超過2年。要做到一鍵完成借款，有不少的路要走，每一步都要合法合規，要解決的問題非常多。

詹宏志認為，PChome幫手貸是台灣數位金融服務的一大步，已經克服幾十個過去認為不容易做到的事。以此為起點，他相信網家能繼續跟渣打銀行合作，開發出更多金融服務。（編輯：郭無患）1110217