機械產業歡迎移工留才 可降低人才斷層危機

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）行政院會今天通過移工留才方案，藍領移工有條件申請永久居留，方案預估4月底上路。機械公會和工具機公會表示支持並樂觀其成，可降低人才斷層危機，對產業發展有正向幫助。

工具機業者建議，移工留才方案可與企業在東南亞布局相互配套，落實政府新南向政策發展。

行政院會今天通過移工留才方案，未來在台工作滿6年以上移工，以及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。全案預計4月底前上路。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受中央社記者電訪表示，非常支持這項政策，機械廠商培育不少外籍技術移工，若移工無法長期居留台灣，反而增加他國技術競爭力、減少台灣人力資源；行政院的移工留才方案，可降低台灣機械產業的人才斷層危機。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲接受電訪表示，對此政策樂觀其成。他說，要把具備技術能力的移工人才留下，「台灣不能變成訓練所」。

他認為，以往台灣工具機廠商投注資源和心力培育外籍移工技術，不能留在台灣，「結果讓韓國和日本廠商收割」；若移工留才方案落實，可讓技術移工長期留在台灣，對產業發展有正向的幫助。

工具機大廠友嘉集團總裁朱志洋受訪指出，移工留才方案對企業來說是件好事，台灣產業都面臨嚴重的缺工問題，由於高齡化和少子化，台灣產業人力需求和供給間落差持續擴大，台灣目前的技術移工政策需要修正。

對於產業實際缺工狀況，魏燦文表示，機械業需要勞動密集的技術熟練員工，例如鐵架、噴漆等；此外，建築業的工程模板和鋼筋綁鐵等技術，也相當缺乏熟練工。

許文憲指出，台灣工具機產業朝向智慧化和自動化的智慧製造階段前進，部分廠商也缺乏技術性和勞力密集的勞工。

朱志洋表示，政府積極推動新南向政策，台商在東南亞等地設廠，也需要熟悉當地語言和風土人情的技術人才。他建議，移工留才方案可與企業在東南亞布局相互配套，落實政府的新南向政策發展。

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台灣機械業和工具機業缺工嚴重，除了少子化和職涯規劃選擇因素影響，半導體產業需才孔急、吸納大量人才也是主因之一。

不過朱志洋表示，台灣產業發展仍相對均衡，製造業尚未失衡，也不會集中發展在特定產業；但半導體產業也面臨人才荒，需要台灣本土技術人才，由於半導體業產值規模大、薪資結構佳，可吸引本國人才，政府的移工留才政策，並不會影響本國勞工的工作權。（編輯：張良知）1110217