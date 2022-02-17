更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

亞股漲多跌少 市場關注俄烏局勢

2022/2/17 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港17日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，烏克蘭緊張持續。西方表示，俄羅斯未自邊界撤軍，投資人評估俄烏局勢是否有緩和跡象。另美國聯邦準備理事會（Fed）最新會議紀錄緩解外界憂心利率急升的疑慮。

美國高級官員警告，俄羅斯侵略烏克蘭在即後，全球股市聞訊重挫，但莫斯科15日表示，俄方已開始撤離部分軍力後，似乎緩解外界疑慮。

撤軍消息，再加上克里姆林宮似更為和緩的語氣，提供市場亟需的提振。

不過，市場投資人雖對俄烏緊張緩解普遍樂觀，但華府駁斥俄方撤軍說法，並指控俄方軍力有增無減，同時指出更多跡象顯示他們可能隨時編造不實藉口，替入侵找理由。

聯準會最新會議紀錄未超乎外界預期。外界預期聯準會3月升息，接著年底前再升息數次，但對首次升息幅度，以及接下來升息次數，各界看法不一。聯準會也表示，將開始減持資產負債表上的債券。

美國外匯經紀商安達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「聯準會的會議記錄顯示，升息即將到來，以及他們願意大幅縮減資產負債表的規模。」

「那些擔心聯準會將被迫快速縮減資產負債表的投資人，可以暫時鬆一口氣。聯準會雖認為今年通膨壓力將更廣泛深入，但他們不會急於做出加速緊縮貨幣政策的決定。」

日股日經225指數收跌0.8%，來到27232.87點。港股恆生指數收漲0.3%，來到24792.77點。上海綜合股價指數收漲0.1%，來到3468.04點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡和台北股市皆上揚。雅加達和菲律賓股市則下跌。威靈頓股市漲逾1%。（譯者：劉淑琴）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族