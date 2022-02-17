亞股漲多跌少 市場關注俄烏局勢

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（中央社香港17日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，烏克蘭緊張持續。西方表示，俄羅斯未自邊界撤軍，投資人評估俄烏局勢是否有緩和跡象。另美國聯邦準備理事會（Fed）最新會議紀錄緩解外界憂心利率急升的疑慮。

美國高級官員警告，俄羅斯侵略烏克蘭在即後，全球股市聞訊重挫，但莫斯科15日表示，俄方已開始撤離部分軍力後，似乎緩解外界疑慮。

撤軍消息，再加上克里姆林宮似更為和緩的語氣，提供市場亟需的提振。

不過，市場投資人雖對俄烏緊張緩解普遍樂觀，但華府駁斥俄方撤軍說法，並指控俄方軍力有增無減，同時指出更多跡象顯示他們可能隨時編造不實藉口，替入侵找理由。

聯準會最新會議紀錄未超乎外界預期。外界預期聯準會3月升息，接著年底前再升息數次，但對首次升息幅度，以及接下來升息次數，各界看法不一。聯準會也表示，將開始減持資產負債表上的債券。

美國外匯經紀商安達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「聯準會的會議記錄顯示，升息即將到來，以及他們願意大幅縮減資產負債表的規模。」

「那些擔心聯準會將被迫快速縮減資產負債表的投資人，可以暫時鬆一口氣。聯準會雖認為今年通膨壓力將更廣泛深入，但他們不會急於做出加速緊縮貨幣政策的決定。」

日股日經225指數收跌0.8%，來到27232.87點。港股恆生指數收漲0.3%，來到24792.77點。上海綜合股價指數收漲0.1%，來到3468.04點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、新加坡和台北股市皆上揚。雅加達和菲律賓股市則下跌。威靈頓股市漲逾1%。（譯者：劉淑琴）1110217