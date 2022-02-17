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奇景車用驅動IC居全球龍頭 今年營收拚倍增

2022/2/17 20:09
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（中央社記者張建中新竹17日電）奇景光電去年車用驅動IC營收大增超過110%，全球市占率逾4成，高居世界第一。奇景表示，今年車用驅動IC營收目標將較去年再增加一倍。

奇景指出，車用驅動IC營收大幅成長，歸功於高階傳統驅動IC強勁出貨，另外車用面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）出貨量亦隨著眾多汽車客戶採用，市占率快速上升。

隨著汽車內面板數量、尺寸和更先進功能都日益增加，且奇景產品成功導入主要面板廠和汽車廠，並擴大產能保障，奇景看好車用業務可望持續強勁成長，今年車用驅動IC營收目標將成長一倍，成為單一最大營收來源。

奇景於2019年量產車用TDDI後，在2021年第3季量產第2代車用TDDI，單季出貨量達100萬顆，2021年第4季出貨量約140萬顆，2022年第1季出貨量可望超過300萬顆，最快第2季便可達到累積出貨1000萬顆里程碑。

受惠車用驅動IC銷售創新高，及大尺寸驅動IC、智慧手機驅動IC銷售同步成長，奇景去年第4季營收與獲利同創歷史新高，季營收達新台幣125.53億元，稅後淨利41.23億元，每股純益23.6元。

奇景去年總營收432.82億元，年增74.4%，稅後淨利129.69億元，年增785.8%，每股純益74.2元，營收與獲利都改寫歷史新高紀錄。

展望今年第1季，奇景預期，因淡季效應及農曆年假期影響，第1季營收將季減5%至9%，每股純益約18.6元至20.3元。（編輯：張均懋）1110217

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