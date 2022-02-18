英特爾代工服務成立汽車部門 強攻車用晶片市場

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（中央社記者張建中新竹18日電）英特爾（Intel）看好車用晶片未來成長潛力，英特爾晶圓代工服務（IFS）正在成立汽車部門，將為汽車製造商提供完整的解決方案。

英特爾2022投資者會議登場，英特爾會中分享產品和製程技術路線圖的細節。英特爾表示，隨著運輸工具變得電氣化、更安全、更聰明和更深入地連網，將驅動汽車產業可觀的成長，預期2030年車用晶片市場規模可望翻倍到1150億美元。

英特爾指出，分散的供應鏈和傳統製程技術將無法支撐不斷成長的需求，以及過渡至更加運算密集的應用。有鑑於此，英特爾晶圓代工服務（IFS）正在成立專責的汽車部門，為汽車製造商提供完整的解決方案

IFS將開發高效能開放式汽車運算平台，讓汽車代工廠能夠建立次世代體驗和解決方案，IFS並將為汽車製造商提供設計服務和英特爾IP，讓他們能夠利用英特爾從晶片到系統設計的專業知識。英特爾還表示，將為汽車應用和客戶的嚴謹品質要求，提供相應的製造技術。

至於先進製程發展，英特爾指出，7奈米製程正處量產階段並大量出貨，4奈米製程將採用極紫外光（EUV）技術，將於2022年下半年準備製造生產、3奈米製程預計2023下半年、2奈米規畫2024年上半年。

晶圓代工廠台積電3奈米今年下半年量產，2奈米預計2025年量產。若英特爾製程技術依規劃推進，2奈米製程可望超前台積電量產，重新奪回技術領先地位。

業界人士認為，半導體製造技術要靠累積，無法一步到位，英特爾技術發展能否完全符合計畫，有待觀察，此外，台積電不與客戶競爭，這優勢是英特爾難以具備。（編輯：潘羿菁）1110218