人力銀行：民眾薪資漲幅趕不上物價 加重類貧窮感受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北18日電）1111人力銀行今天發布統計數，去年上班族平均月薪為新台幣3萬7213元，較109年衰退1.57%，顯示薪水追不上物價漲幅，上班族「類貧窮」感受深刻。

主計總處昨天統計，110年實質經常性薪資為4萬1422元、年減0.04%；1111人力銀行今天公布去年平均月薪調查報告，同樣顯示薪資負成長格局。

1111人力銀行統計，上班族去年整體平均月薪為3萬7213元，較109年的3萬7807元減少594元、衰退1.57%，也是5年來首度下滑。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，儘管主計總處上修全年GDP至6.28%，卻未反映出上班族真實的「薪」情，加上消費者物價指數屢屢攀升，造成上班族「類貧窮」感受愈來愈深刻。

進一步觀察各產業別，黃若薇分析，去年5月中旬全台實施三級警戒，重重打擊「一般服務業」、「旅遊／休閒／運動」及「餐飲／住宿服務」等產業，不僅薪資表現敬陪末座，衰退程度也居所有產業之冠，逾3%。

報告顯示，「一般服務業」去年均薪為3萬3502元，較109年減少1337元，年減3.83%；「旅遊／休閒／運動」為3萬3964元，較109年減少1358元，年減3.84%；及「餐飲／住宿服務」為3萬3058元，較109年減少1324元，年減3.85%。

「運輸物流／倉儲／貿易」及「電子科技／資訊／軟體／半導體」產業的薪資表現，是唯二沒有衰退者，黃若薇表示，疫情改變民眾消費習慣，加上振興五倍券、百貨週年慶、電商購物節等效應下，倉儲物流業績走揚，薪資也成長，去年均薪為3萬9671元，年增0.11%，漲幅居各產業之冠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科技業均薪為4萬2187元，年增0.1%，黃若薇說明，全球半導體需求強勁，也有助於相關產業薪資維持既有水準。

yes123求職網則發布「虎年薪資滿意度與升職難關調查」，調查時間為今年1月28日至2月11日，以網路問卷針對會員進行抽樣，共回收1324份，調查顯示，逾93%上班族不滿意目前的薪資待遇，創下9年來新高，並希望能調薪，平均值落於5680元，較去年的5518元增加162元。（編輯：潘羿菁）1110218