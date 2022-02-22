集保便民新措施 晶片金融卡也能查詢有價證券

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣集中保管結算所總經理朱漢強今天表示，因台灣民眾普遍持有晶片金融卡，因此新增晶片金融卡作為數位身分識別機制，可透過這個途徑查詢集中保管有價證券資料。

集保結算所發布新聞稿指出，配合國發會個人化資料自主運用MyData平台傳遞資訊的服務，回應投資人需求，並且大幅提升查詢便利性，達到共同防疫目的，民眾若有查詢有價證券需要，可多透過線上方式申請辦理。

朱漢強表示，因應金融科技趨勢及配合金管會推動零接觸金融服務，加上近來民眾受疫情影響，改採線上申請查詢集中保管有價證券資料的需求，集保結算所「投資人集保資料查詢系統」優化服務，已分階段完成，提供民眾更多元及便利的查詢方式。

集保投資人集保資料查詢系統第一階段優化，除原有可透過電腦申請，新增iPad、平板等行動裝置的申請管道；另提供父母代理未成年子女查詢資料，以及繼承人查詢被繼承人資料兩項服務，申請人只需上傳內政部網站申請的電子戶籍謄本或繼承人案件戶籍謄本，經驗證並確認法律關係後，即完成申請。

此項優化措施自110年1月4日上線施行後，110年的網路查詢人數，相較於109年已成長超過5倍。

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第二階段優化為新增身分辨識及確認法律關係機制，針對民眾反映未普遍持有自然人憑證、證券商下單憑證情形，110年11月1日起，新增行動裝置得以內政部TWFido生物辨識機制登入申請查詢，另自111年1月4日起，持有21家銀行核發的晶片金融卡，也可透過電腦申請查詢。

為簡化父母透過網路申請未成年子女資料流程，集保結算所申請成為國發會MyData平台的服務提供者，原來父母須先透過內政部網站申請下載電子戶籍謄本，再上傳驗證程序，已可直接透過集保系統串接MyData平台，於完成身分認證並同意將內政部的親屬關係資料傳送至集保結算所後，即完成申請，申請過程無斷點，更為迅速便利。（編輯：潘羿菁）1110222