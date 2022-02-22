台股跌破萬八 張錫：趨勢不改變、下跌是進場時機

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）俄烏局勢升溫影響，台股跌破萬八，投信投顧公會理事長張錫今天強調，大趨勢成形就是不會改變，美中貿易戰凸顯台灣地位，台股有獲利率及殖利率保護相對具支撐，短線受到區域性戰爭等短期事件影響，都是好的進場點。

投信投顧公會今天舉行媒體交流會，面對市場擔憂地緣政治波動影響全球走勢，張錫表示，俄烏戰事當然會衝擊心理面，也會對股市及油價影響，但以歷史經驗看，長期趨勢沒有改變，短期事件影響都只是個過程。

張錫舉例，2007年蘋果推第一支iPhone手機當時APPLE的股價是90多美元，期間儘管經歷金融海嘯、歐債危機還有後續的升息，用去年來算APPLE漲了50倍，所以長期來看趨勢就是最大的力量。

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他說明，所謂趨勢就是一去不會回頭的，包括區域性小規模戰事、Omicron疫情、這些都算是短線事件，至於大趨勢包括，5G、6G、低軌衛星、AI、電動車、Meta、老年化等都是未來趨勢。

至於升息議題，張錫指出，目前升息4碼是市場共識，台股去年現金殖利率在4%左右，儘管升息，台股有高獲利及高現金殖利率，不至於出現資金排擠效應，只要趨勢是對的，台股向上有趨勢推動，下檔有基本面支撐，不需要太擔心。（編輯：潘羿菁）1110222