兆豐銀工會投票董事長張兆順不適任 資方盼溝通

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（中央社記者謝方娪台北22日電）兆豐銀行陷勞資糾紛，工會今天公布投票結果，認為董事長張兆順不適任票數為4873張，占總問卷回收比重逾9成，顯示多數會員投下不適任票；兆豐銀行回應，不清楚以二分法選項評斷特定人的公正性，持續與工會溝通。

兆豐銀行工會今年1月請全體工會會員對董事長張兆順是否適任表達意見，共發出5480張問卷，回收5375張，回收率98.08%。工會今天公布投票結果，認為張兆順不適任票數達4873張，占總問卷回收票數的90.66%；認為張兆順適任票數351張，占比6.53%；無效票151張，占比2.81%。

兆豐銀行工會理事長郭孟仁說，2020年開始，張兆順執意推動組織改造，漠視員工及工會意見，趕跑許多客戶，工會會員如今投出逾9成不適任票，就是員工對張兆順領導的不信任票，希望張兆順及財政部知道這就是民意。後續將向財政部及行政院遞交陳情書，並要求張兆順自請下台。

兆豐金勞工董事邱奕淦表示，2016年兆豐遭美方裁罰後，兆豐數千員工考取國際公認反洗錢師（CAMS）證照，員工深知洗錢防制工作應以風險為本，高、低風險應有不同作法與投入不同資源，絕非張兆順先前所言「工會不想做洗錢防制」，但張兆順領導下的洗錢防制是將所有客戶都當成高風險，將客戶持續外推。

兆豐銀行回應，去年9月郭孟仁等人與經營團隊會面，就調降預算盈餘目標、組織再造及工會經理人評鑑等事項溝通，行方11月呼應工會要求經董事會通過調降預算，近期勞工董事於董事會提出洗錢防制措施導致客戶流失，要求比照同業作法檢討改進，董事長張兆順當場說明洗錢防制是帝王條款不能不做，過程應不斷優化改善、滾動檢討等。

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兆豐銀行強調，兆豐曾因法遵及洗錢防制制度不健全被重罰，付出慘痛代價，美國主管機關要求以風險為本制定相關法遵與洗錢防制制度，不是以法條為本，兆豐是台灣唯一的外匯清算銀行，又受高度關注，只能依美國高標準，不能比照其他銀行，主管機關也以高標準要求兆豐改善，除美國地區分行要依改善計劃辦理，也要求兆豐銀行全行、包括其他海外分行都必須依相同標準辦理，以免產生破口。

兆豐銀行指出，張兆順曾表示組織改造是漫長痛苦的過程，短期內難立竿見影，開花結果時他可能已不在兆豐任職，但為兆豐的長久發展仍應義無反顧去做，兆豐銀行在洗錢防制曾因未落實遵法付出代價，影響商譽及台灣國際聲譽，兆豐可在遵法前提下優化精進作業，但若為爭取短期業務而比照不合規的同業，此種心態令人憂心，且目前美國主管機關合意令還沒有解除，兆豐經不起再被罰。（編輯：潘羿菁）1110222