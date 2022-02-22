台灣機械業今年產值年成長看15% 力拚1.5兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天預估，今年台灣機械業產值和出口值目標成長15%，產值力拚新台幣1.5兆元，預估年增2000億元產值。

機械公會今天舉行媒體交流會，魏燦文預估，今年台灣機械業產值和出口值可較去年成長15%，今年產值力拚新台幣1.5兆元，較去年1.3兆元增加2000億元。

展望今年應用趨勢，魏燦文指出，高階精度製造和智慧製造帶動機械設備升級需求，智慧機械逐步取代傳統設備，加上全球供應鏈改變，整體帶動台灣機械設備產值和出貨表現。

魏燦文表示，以前中國大陸是全球工廠，近2年由於COVID-19疫情衝擊供應鏈，區域製造在地化成為供應鏈短鏈發展趨勢，主要國家積極建立自主生產基地 和供應鏈，對於台灣機械設備需求加溫。

展望土耳其市場，魏燦文表示，希望土耳其內部情勢穩定，貨幣匯率持穩，土耳其市場地位重要，供應中東地區和非洲市場，預期台灣機械業在土耳其市場成長可期。

觀察烏克蘭和俄羅斯局勢緊繃，魏燦文期望雙方局勢緩解，降低對全球機械業景氣的影響。

台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希指出，淨零碳排是台灣機械業很好的契機，預期到2025年，台灣機械業產值有機會突破新台幣2兆元。（編輯：郭無患）1110222