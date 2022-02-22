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融程電去年營收獲利創高 今年續拚增雙位數

2022/2/22 17:43
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（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠融程電今天公布2021年度財報，合併營收新台幣25.02億元、每股盈餘5.03元皆創歷史新高，今年營運目標維持雙位數百分比成長。

融程電2021年度合併營收達25.02億元，年增35.6%；毛利率維持34%；營業利益4.37億元，年增50.2%；稅後淨利3.65億元，年增42.4%，稅後每股盈餘（EPS）5.03元，年增41.7%。

融程電透過新聞稿說明，隨著營收顯著成長，有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵銷整體產業面臨供應鏈吃緊的影響，去年全年毛利率維持與上半年相當的水準。

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展望後市，融程電指出，強固型平板業務將持續聚焦4大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、醫療保健；除強固平板的貢獻外，強固筆電也開始挹注營收。

融程電另投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務、類比轉數位通訊、5G和雲端整合等領域提供解決方案，持續擴大營運版圖。在多個成長引擎帶動下，融程電目標未來5年營收每年皆維持穩定成長。（編輯：趙蔚蘭）1110222

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