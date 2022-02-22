華新去年獲利創新高年增逾倍 擬配息1.6元

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（中央社記者潘智義台北22日電）華新麗華今天公布去年合併營收新台幣1566.64億元，年增39.19%；合併營業毛利198.09億元；稅後純益約146.42億元，創歷史新高，年增1.18倍，每股盈餘4.27元。

華新麗華今天舉行線上法人說明會，受惠電線電纜、不銹鋼與資源事業銷量與獲利良好，加上美國太陽能與轉投資認列挹注，帶動2021年獲利創高，擬每股配發現金股利1.6元。

華新幕僚長潘思如今天在線上法人說明會表示，台灣楊梅線纜新廠仍在建設中，產能將達現有的1.3倍，預計最快2024年初才會量產；不銹鋼部分，煙台廠將延伸現有產品組合的品項，雖增加產線，但不在於擴充產能，而是邁向高值化產品組合，預計今年底到明年初試車量產。

地產投資部分，在南京的一號辦公大樓今年下半年驗收，將進行招租工作。

至於不銹鋼原料鎳金屬，潘思如說，印尼廠去年第4季產能約7000噸鎳金屬，只達6至7成產能，主因印尼當地限電，但今年電廠建設完成，希望可達全產能規模。

另外，華新將投入冰鎳生產，規劃保留冰鎳產線資本投入及製程改造彈性，視後續市場變化，調整切換鎳生鐵及冰鎳產線。（編輯：黃國倫）1110222