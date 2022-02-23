敦泰去年賺逾3個資本額 凌通松翰獲利創新高

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（中央社記者張建中新竹23日電）IC設計廠敦泰、凌通及松翰去年營運表現亮麗，獲利同創歷史新高，敦泰賺進超過3個資本額，凌通及松翰去年每股純益分別達新台幣6.05元及8.71元。

受惠面板驅動暨觸控整合單晶片主力產品銷售量價齊揚，敦泰去年營收與獲利同創歷史新高，總營收達219.91億元，年增59.35%，歸屬母公司淨利61.12億元，每股純益30.23元。

敦泰董事會今天決議，2月24日至4月23日預計自集中交易市場買回4000張庫藏股，買回區間價格每股103元至231元，庫藏股將轉讓予員工。

凌通去年受惠微控制器（MCU）市場產品供不應求，產品銷售量價齊揚，帶動年度營收攀高至35.8億元，創11年來新高，年增23.49%，稅後淨利6.58億元，刷新歷史新高，每股純益6.05元。

凌通董事會決議去年度盈餘每股配發5.4元現金股利，若以今天收盤價64.4元計，殖利率達8.38%。

松翰在影像與量測微控制器出貨暢旺帶動下，去年營收與獲利再創歷史新高，總營收58.65億元，稅後淨利14.62億元，每股純益8.71元，董事會決議每股配發7元現金股利，以今天收盤價86.2元計，殖利率8.12%。（編輯：張均懋）1110223