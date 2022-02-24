鴻海獲全球百大創新機構獎 科睿唯安連5年肯定

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海再獲科睿唯安2022年全球百大創新機構獎，鴻海今天指出，這是科睿唯安從2012年開辦評選以來，台灣唯一連續5年獲獎的民營企業。

資訊服務提供商科睿唯安（Clarivate）今天公布2022年全球百大創新機構獎，鴻海集團 再次獲獎入選百大名單，鴻海今天新聞稿指出，這也是科睿唯安從2012年開辦評選以來，台灣唯一連續5年獲獎的民營企業。

鴻海集團中央智權總處處長林忠億表示，鴻海是技術知識發展進程中重要的貢獻者，專利不僅是保護創新的研發成果，也是一種將創新技術與社會分享方式。鴻海持續推動腦力密集發展的策略，研發成果透過專利的形式，將無形的智慧以文字呈現紀錄，以此分享鴻海如何面對問題、解決問題。

鴻海指出，目前集團有效發明專利件數約5萬4253件，專利研發以配合未來發展策略、產品和客戶需求為主，布局全球主要國家跟地區，其中美國、日本專利件數最多，分別占33%、30%，其次為中國大陸（21%）以及台灣（10%）。

鴻海表示，近年集團聚焦在「電動車、數位健康、機器人」3大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」3項新技術領域，持續擴大相關專利布局。

鴻海在2021年成立中央智權總處，整合集團各事業單位的智財內容，並針對集團個別單位的智財需求，提供專業服務；今年初，鴻海更將集團智慧財產管理計畫透過官方網站與外界分享。

科睿唯安指出，台灣電子製造和半導體產業表現突出，今年新增上榜的企業包括曾名列明日之星的友達光電、台達電子和緯創資通，再次上榜的台積電和聯發科技，以及首次上榜的瑞昱半導體；台灣機構今年獲選數再創歷史新高，總計9間機構入榜，僅次於日本與美國，並與德國同列全球第3。（編輯：楊凱翔）1110224