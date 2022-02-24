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3/7開放商務客 離岸風電業者籲提供具體時程表

2022/2/24 20:49
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（中央社記者曾智怡台北24日電）指揮中心將於3月7日起開放非本國籍商務人士來台，身為邊境管制重災戶，離岸風電開發商普遍樂見政府放寬之舉，但也希望看到更具體的後續時程表，便於進行相應工程規劃，讓風場如期完工併網。

行政院今天拍板，入境檢疫與居家隔離自3月7日起縮減為10+7，並開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台。

疫情侵擾全球兩年，受限於邊境管制，外籍技師、船員入境不易，離岸風電開發商成重災戶，儘管政府祭出離岸風電防疫措施計畫，允能、海能、彰芳西島等風場施工進度仍不如預期，連帶影響併網時程。

CIP台灣區董事總經理許乃文告訴中央社記者，近一兩年除遭遇外籍焊工等技師入境不易、船員交替困難難題，加上原物料暴漲等因素加成，風場建置工程確實遭到延誤。

不只如此，全球都因各國疫情管控程度不同，導致船舶調度陷入緊張，在在產生骨牌效應，例如CIP彰芳西島去年本應安裝10座水下基礎，結果只裝3座，今年待3月天氣、海象許可後，將盡全力趕工。

不過，針對政府放寬商務來台檢疫措施放寬，許乃文仍給予肯定，「已經往正面方向走」，但希望能看到更具體、清楚的後續時程表，好讓業者有所依循，以便進行相應工程規劃。

許乃文指出，丹麥、瑞典、荷蘭等歐洲國家，目前均已全境開放，跨國移動也不需出示疫苗施打證明，回復到疫情前正常狀態；至於台灣，確實一下子完全開放會太過躁進，但是否可朝向繼續鬆綁邊境，輔以約束民眾公共場所務必戴口罩等方式控制疫情，值得思考。

許乃文坦言，台灣目前尚無離岸風電施工人才即戰力，尤其是操作船上機具設備人才，需高度仰賴外國人力；無論是船員、技術人力，若仍須維持長時間的隔離，現今開放措施恐對整體施工進度緩不濟急。

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海龍離岸風電風場總監岳慕駒（Felipe Montero）接受中央社記者訪問時表示，離岸風電產業受到疫情嚴重影響，特別是海上建築工程所需的合格工人來台不易，風場更迫切需要在正常條件下運營，從而避免進一步的延誤，影響台灣能源轉型目標。

不過，岳慕駒也說，很高興看到台灣開始放寬旅客入境限制，隨人們廣泛接種2劑疫苗，現在正是適當放寬措施時機，有信心政府能在此過渡期落實妥善防疫規劃，期待台灣在未來幾個月內實現出入境正常化。（編輯：蘇龍麒）1110224

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