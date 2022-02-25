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富采去年每股賺3.21元 股價仍大跌7.9%

2022/2/25 14:31
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（中央社記者潘智義台北25日電）LED廠富采公布去年每股盈餘（EPS）新台幣3.21元，並將在下週四（3月3日）舉行實體法人說明會，但今天早盤上漲後股價一路下殺，盤中來到78.2元，重挫8.85%，終場收在79元，大跌6.8元，跌幅7.92%。

富采投控去年營收364.24億元、營業毛利76.18億元、營業利益21.10億元、歸屬於母公司業主淨利21.78億元、基本每股盈餘為3.21元，。

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富采為晶電、隆達合組投控公司，迷你發光二極體（Mini LED）背光源是主要產品之一，去年4吋Mini LED年產能100萬片；至於應用於新一代的顯示面板的微發光二極體（MicroLED），目前雖有技術實力，但真正大量生產還要再等幾年。

富采法人說明會將於3月3日下午舉行，富采董事長李秉傑、晶元光電董事長范進雍、隆達電子董事長蘇峯正、晶成半導體董事長施韋、富采財務長張博儀出席。（編輯：楊蘭軒）1110225

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