拚ESG 金管會修法強化產壽險業資訊揭露

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（中央社記者謝方娪台北25日電）永續發展為國際趨勢，金管會今天公布2項修正草案，強化產、壽險業落實ESG的資訊揭露，保險業必須具體說明董事會多元化政策，並在申報表中載明公司具體目標及達成情況。

近年ESG（環境、社會、公司治理）為全球風潮，跟上國際趨勢，金管會今天公布「財產保險業辦理資訊公開管理辦法」第8條及「人身保險業辦理資訊公開管理辦法」第8條修正草案，預告期定為60天。

金管會指出，此次有兩項修正重點，第一點是強化產、壽險業在ESG相關議題的資訊揭露，要求保險業具體敘明董事會多元化政策，並在申報表中載明公司具體目標和達成情況。

第二項修正重點是強化產、壽險業資安管理，金管會明定保險業應說明資通架構、政策、具體管理方案及投入資通安全管理的資源等資訊，並應揭露重大資通安全事件所遭受的損失、可能影響及因應措施。

為強化保險業履行誠信經營執行事項的相關揭露，金管會也要求產、壽險業應敘明誠信政策及方案、落實誠信經營及公司檢舉制度的運作情形。（編輯：林興盟）1110225