俄烏危機恐衝擊經濟 台股連假後開盤恐逢壓
2022/3/1 08:45（3/1 08:51 更新）
台股228連假後開盤恐逢壓。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北1日電）市場對烏克蘭危機的經濟衝擊疑慮加深，美股、歐股小跌，台股228連假後開盤恐逢壓，法人認為，通常爆發戰爭後利空出盡，但需要留意升息影響。
由於俄羅斯受到進一步制裁，市場對烏克蘭危機的經濟衝擊疑慮加深，美股多半下跌。
隨著俄羅斯和烏克蘭的停火談判召開，歐股縮小跌幅，但仍收黑。
烏俄戰火延燒，加上MSCI調整收盤後生效，台股2月25日漲幅收斂，終場上漲57點，收在17652點，守住半年線，單日週線下跌580點。
西方國家日前決定將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT，俄國央行為穩定市場宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券，此舉是否衝擊台股表現，金管會緊盯情勢變化，必要時國安基金不排除召開臨時會議討論因應對策。
投顧分析，通常爆發戰爭後利空出盡，風險性資產和股市開始反彈回升，不過須留意原物料價格和天然氣價格走勢，及美國聯準會（Fed）升息影響，3月電子股有機會反彈，大盤將在17400點至17900點區間震盪，萬八上檔有壓。
俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄國祭出新的制裁，由於交易商愈來愈擔心爆發能源危機，紐約西德州中級原油期貨價格大漲逾6%，倫敦布倫特原油也漲逾5%。（編輯：趙蔚蘭）1110301
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀