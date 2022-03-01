國產署公告6件地上權案4/18開標 底價共8億3241萬元

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部國產署今天公告今年首批地上權案，6件都是舊案捲土重來，預計4月18日開標；其中包括北市中正區2筆住宅區土地，距捷運站650公尺內；其餘在新北市、台中市、台南市、彰化縣各有1案，6案合計權利金底價新台幣8億3241萬元。

國有財產署官員指出，今年首批地上權案標的數量較少僅6案，原因在於優先配合內政部社會住宅政策，住宅區土地先提供內政部評估，若不符合考量或地源已充足等，就回歸到地上權市場。

本批次標的包含台北市中正區共2處，均為第3種住宅區，1處鄰近台北植物園、建國中學，距離捷運龍山寺站650公尺，面積914平方公尺，權利金底價1億5414萬元；另1處距捷運古亭站、河堤國小、強恕高中皆500公尺以內，面積406平方公尺，權利金底價7403萬元

新北市1案為林口區土地，近林口國際媒體園區、三井OUTLET，是第5種住宅區。台中市1案為梧棲區土地，位臨港路四段旁，距梧棲商圈約600公尺。台南市1案為安平區土地，位於漁光重劃區內。彰化縣1案員林市土地，區位良好，周邊土地推案熱絡。

國產署官員表示，今天公告的地上權案皆為舊案，其中的台南安平區土地曾於民國106年列標，當時權利金底價為市價3.6成，這次成數予以降低，考量因素包含先前流標原因，市場行情與周邊環境機能發展。

國產署指出，這一批次土地地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中，地租隨申報地價調整的年息率為1%，地租不隨申報地價調整的年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

同時，這一批標的適用財政部上月25日發布修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限從50天延長至90天，及抵押權人資格增加各地區農會信用部及漁會信用部等規定。

國產署今年預計推出4批次招標標的，較去年度增加1個批次；官員表示，受惠房市熱絡等大環境因素，標脫率逐年提升，對今年脫標展望也持樂觀態度。（編輯：林淑媛）1110301