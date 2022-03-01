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俄烏危機引發波動暫減緩 亞股全數收漲

2022/3/1 17:57
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（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天全數收漲，主因俄羅斯入侵烏克蘭對市場造成的波動稍微減緩。

由於俄國對鄰國烏克蘭的攻擊絲毫沒有減弱，國際社會祭出一連串範圍廣泛的制裁削弱俄國經濟，造成盧布狂貶，俄國股市崩跌，迫使俄國央行一舉將基準利率調升逾一倍至20%。

法國財政部長今天警告，推出的一系列懲罰「將擊潰俄國經濟」。

俄烏危機也令人日益擔心來自俄、烏的重要大宗商品包括小麥和鎳的供應，尤其是原油，因為隨著各經濟體重新開放，帶動需求激增。

烏克蘭和俄國之間的談判似乎沒有得到任何正面結果；在此同時，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出3項訴求，聲稱要達成才會停戰。

這3項訴求分別是「承認俄國對克里米亞的主權、烏克蘭非軍事化和去納粹化，以及確保烏克蘭的中立地位」。

東京、新加坡、台北、馬尼拉和威靈頓股市漲幅都超過1%；上海、香港、雪梨、雅加達和曼谷股市全都收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110301

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