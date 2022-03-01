六都前2月買賣移轉3.96萬棟 創11年同期新高

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）根據六都地政局公布的建物買賣移轉棟數，2月六都交易量合計為1萬5646棟，月減34.9%；除了台北市，其餘均月減逾3成。前2月交易量3萬9664棟，則年增0.2%，創11年同期新高，其中新北市年增約8%，成長幅度居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2月六都建物買賣移轉棟數月減34.9%，其中台北市月減29.6%，新北市月減35.7%，桃園市月減36.4%，台中市月減33.3%，台南市月減36.0%，高雄市月減36.6%，除了台北市之外，其餘五都衰退幅度均超過3成。

陳金萍解釋，2月的買賣移轉棟數反映的是今年1月市況，今年1月底2月初適逢農曆春節假期，交易日減少，讓房市交易降溫，而政府陸續推出打炒房政策、抑制投機炒作，也獲得初步成效，使六都2月交易量減少34.9%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2月因農曆春節、工作天數較少，移轉棟數通常都會較1月減少，但都屬於正常的季節性變化，等到3月，移轉棟數就會逐漸恢復正常。

曾敬德說，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，不過外在的挑戰逐漸變多，包括金融市場受俄烏戰爭影響波動加大，政府打算禁止預售換約，以及長期利率看升等事件，都讓今年房市出現一些挑戰。

陳金萍表示，排除春節對單月的影響因素，統計今年1至2月買賣移轉棟數與去年同期相比，六都交易量微幅增加0.2%，年增幅已收斂，但仍創下11年來同期新高，代表房市交易仍熱絡，自住、長期投資置產保值需求仍強，讓房市交易量仍維持高檔。

若分別就各都會區來觀察，主要都會區中，成長幅度最大的是新北市，前2月移轉棟數增加約8%，其次則是有科技業投資題材的台南與高雄，前2月移轉都年增近6%，台北市及台中市則分別年減7.7%、7.3%。

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陳金萍提醒，雖然國內出口、投資表現亮眼，內需持續升溫，經濟有望維持高成長，且低利、資金潮等利多環境仍在，給予房市基本面支撐，但目前國際間地緣政治風險持續升高，對經濟、金融的影響有可能擴大。

陳金萍補充，美國聯邦準備理事會（Fed）預計3月開始啟動升息循環，貨幣政策將趨向緊縮；加上國內政府抑制房市炒作的態度明確，未來是否會加重調控房市的力道，都將是影響今年房市表現的關鍵變數，需審慎觀察。（編輯：楊蘭軒）1110301