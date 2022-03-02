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俄烏戰爭市場波動 國泰金李長庚：因應狀況避險

2022/3/2 12:04
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（中央社記者蘇思云台北2日電）俄烏開戰後多國對俄羅斯祭出國際制裁，外界關注對市場影響。國泰金控總經理李長庚表示，政府部門、金融產業都非常關注每天的變化，金融業會持續因應新狀況做避險調整，當然也希望戰爭早日結束。

經濟部標準檢驗局今天舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，李長庚今天親自出席。媒體關注俄烏開戰後，對金融市場影響與企業因應方式。

李長庚會後受訪表示，每天都有新狀況，政府部門、金融產業都非常關注俄烏衝突後續變化，當然希望戰爭早日結束，相關金融措施也能早點恢復正常。戰爭是短期的，但如果能恢復正常，金融市場相對受影響也會小一點，持續關注每天變化。

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隨俄烏情勢惡化，國際信評機構標普（S&P）已出手將俄羅斯降評。金管會統計，台灣保險業對俄曝險僅占保險業資金0.46%，且部位多為帳列按攤銷後成本衡量的金融資產（AC）下長期持有固定收益債券，短期市場波動對財報影響小。

李長庚表示，金融產業本來就一定會做各種風險規避，並因應新狀況調整避險。俄羅斯主權信用評等遭降級，內部會計部門都有關注後續處理。（編輯：張均懋）1110302

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