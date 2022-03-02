中經院與瑞穗銀行簽MOU 展開台日學者互訪深化合作

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（中央社記者謝方娪台北2日電）深化台日交流，中華經濟研究院與瑞穗銀行今天簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將可藉資訊共享、學者互訪、共同舉辦活動進行更廣泛的交流合作。這是中經院首度和日本金融機構簽訂備忘錄。

中經院長張傳章與日商瑞穗銀行台北分行總經理木原武志今天共同簽署合作備忘錄，由金管會副主委邱淑貞、日本台灣交流協會首席副代表星野光明、東元集團會長黃茂雄共同參與簽署儀式。

MOU內容指出，未來雙方可以藉由資訊分享、學者互訪、共同舉辦活動進行觀摩學習並進行更廣泛的合作，增進雙方對台日經濟發展與企業成長的永續經營。

張傳章致詞時表示，中經院1981年由政府與工商團體共同捐助成立，長期擔任國家經濟政策智庫，從事國內外經濟產業情勢研究，建立重要經濟議題的知識交流平台，從成立至今，對台灣經濟發展及對外經貿談判都做出貢獻。

他指出，瑞穗銀行為日本主要大型銀行之一，1959年來台設立分行，成為台灣首家外商銀行，除了提供客戶專業金融服務，也協助台灣企業和日本企業建立合作聯盟；瑞穗集團對跨國產業具有相當深厚的資金融通服務基礎，並具備研究調查能力，提供對台灣投資的日本企業高附加價值的金融服務與產業資訊。

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張傳章說，本次雙方簽訂合作備忘錄，建立策略性合作關係，未來能將中經院經濟知識見解與政策研究成果提供日方，中經院也能利用瑞穗銀行客戶基礎與瑞穗集團的Know-how，深化及促進台日交流及經貿合作，進而對台日經濟與產業提供更有利的發展條件與環境，相信雙方後續合作可促進台日經貿政策更緊密，尤其在台灣加入CPTPP議題上，日本的協助將扮演關鍵角色。

受邀參與簽署儀式的邱淑貞表示，台日經貿、投資關係密切，根據雙方經貿統計，目前台灣是日本第4大貿易國，日本則是台灣第3大貿易夥伴，2020年雙邊貿易總額近700億美元，雙邊投資總額達13.5億美元，期盼未來雙邊貿易額可以繼續成長。（編輯：林淑媛）1110302