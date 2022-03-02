台開邱于芸回任董事長 報警協助行使職權

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台開公司2日發布新聞稿指出，依照1日4席董事召開臨時董事會的會議結果，確認邱于芸董事長職務；邱于芸為履行董事會議決議，進行公司大章、重訊金鑰等移交程序，報警請求協助。（台開提供）中央社記者潘智義傳真 111年3月2日

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（中央社記者潘智義台北2日電）台開經營權爭議，邱于芸昨天召開臨時董事會，確認董事長職務，今天下午為履行董事會議決議，進行公司大小章、重訊金鑰等移交程序，報警請求協助。邱透過新聞稿指出，拒絕移交的員工，就是侵占公司財務、妨礙公司經營。

台灣土地開發公司今天發布新聞稿表示，邱于芸下午為履行董事會議決議，進行公司大小章、重訊金鑰等移交程序，報警請求協助。

台開指出，依照1日4席董事召開臨時董事會的會議結果，確認邱于芸董事長職務，同時開除吳子嘉副董事長與發言人職務；拒絕移交的員工，就是侵占公司財務。

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台開說明，邱于芸找到台開公司大章後，保管銀行存摺等員工拒絕交付，已由董事會依法追究業務侵占與背信等罪責，但因金鑰仍未取得，公司前發言人蕭鈺豈表示，金鑰在吳子嘉手上，但人不在公司，前董事長邱復生則先行離去。

邱于芸指出，董事會要求移交物品，均屬公司財務，公司只是取回自己的物品，拒絕移交的員工，就是侵占公司財務、妨礙公司繼續經營。邱于芸將本於董事會命令，代表公司予以追究，限期於明天（3月3日）下班前返還，否則將依法提出告訴。（編輯：楊凱翔）1110302