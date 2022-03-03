藥華藥新藥入選美國NCCN治療指南 將申請日藥證

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）藥華藥新藥入選美國國家綜合癌症網路NCCN治療指南，將新藥BESREMi（Ropeg）列為治療成人真性紅血球增多症（PV）的選項，且無論高、低風險的PV患者均適用，近期將送件申請日本PV藥證。

藥華藥表示，NCCN是由美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，診療指南是公認的癌症管理臨床方向和治療標準，更是所有醫學領域可用的治療準則。

藥華藥執行長林國鐘表示，NCCN這個重大決定，除了對美國市場銷售非常有幫助之外，新納入「PV低風險」的病人，多出數萬的潛在病人。Ropeg是第一個獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准所有成人PV患者均可使用的藥品，上市之後，醫師使用意願優於預期。

藥華藥董事長詹青柳表示，為因應美國市場對P1101需求高於預期，將進行新適應症的臨床試驗，台中廠已規畫擴增產線。

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亞洲市場方面，日本近期將送件申請PV藥證，目標為年底前取得藥證。中國正進行取證用銜接性臨床試驗，收案進度超前，有機會以原規劃的6個月臨床數據送件申請藥證。歐洲業務則穩定成長，不過，若美國營收快速增長，未來來自歐洲的營收比重將會下滑。

國際仲裁案部分也有新進展，在德國聯邦最高法院將提告者AOP的求償金額及利息全部撤銷後，已收到瑞士債權執行處及法院書面通知，AOP已撤回全部聲請，本案已終結全部程序。（編輯：張均懋）1110303