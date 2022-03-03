群電去年每股賺7.22元 擬配息5.2元歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）群光電能 2021年合併營收、盈餘、股息、ROE連續3年寫下歷史新高。每股盈餘（EPS）7.22元，年增3成，董事會決議配發5.2元現金股利。展望今年，群電看好整體營運持續創高。

群電今天舉行法人說明會，公布去年全年營收新台幣403.64億元，年增近16%並首度突破400億元；每股盈餘達7.22元，年增3成，優於市場預期，股東權益報酬率（ROE）則持續創高達27.4%。

群電董事會決議配發5.2元現金股利，股息發放率為72%，連續9年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高 ，以今天收盤價82.1元計算，現金殖利率約6.3%。

群電總經理曾國華表示，2021年是成本壓力很重的一年，主要成長動能來自雲端、智能等相關產品動能，推動產品優化，展望今年，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，另外，包括伺服器、低軌衛星、大瓦特數電源、電競筆電等需求都將持續成長。

在新產能布局上，群電今年將擴建泰國廠，預計3月動工，2023年下半年完工投產，今年資本支出將達20億元，高於去年的14.6億元；屆時新產能估可增加150億至200億的年產值，整體產能將增加1/3。

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展望今年，曾國華表示，去年第4季營運創新高，今年第1季預計仍維持相對高峰水準，上半年主要變數仍觀察俄烏戰爭後續原物料缺料及匯兌問題；第2季如果客戶沒有缺料問題，第2季有機會維持動能。

展望2022，群電表示，正積極的解決料況的瓶頸，預期下半年伺服器電源的營收將有機會較上半年大幅躍增。新產品衛星通訊電源，今年將進入起飛期，營收可望逐季成長。另外，電競筆電電源，去年繳出亮眼成績營收成長近5成，今年需求維持火熱，營收預期維持雙位數成長動能。（編輯：蘇志宗）1110303