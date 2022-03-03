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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電28/94

全台大停電影響ATM提款 銀行啟動清查作業

2022/3/3 14:48（3/3 15:07 更新）
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（中央社記者謝方娪、張璦台北3日電）全台大停電，各家銀行ATM連帶受影響。北富銀指出，按台電恢復供電進度，ATM正陸續恢復服務；另目前南部尚有部分分行未復電，已啟用發電機因應，若停電較長影響營業，會引導客戶至附近聯行。

台電興達電廠設備故障，影響龍崎變電所運作，全台今天上午瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，500萬戶受影響。全台各地都有民眾回報停電，包含雙北、苗栗、台中、台南、高雄等。經台電緊急搶修，正陸續復電中。

全台大停電區域，各家銀行設於分行外的ATM運作多半都受到牽連，銀行紛紛啟動清查作業。台北富邦銀行表示，停電地區所設置的部分ATM及補摺機暫停服務，目前按台電恢復供電進度，正陸續恢復提供服務中。

北富銀指出，依電力恢復進度，目前南部尚有部分分行未復電，已啟用發電機因應；發生停電時，分行會自動啟動不斷電系統以維持運作，如停電期間較長，導致分行營業受影響，會引導客戶至附近聯行辦理。

永豐金盤點37個銀行據點、13間證券分公司停電，但不斷電系統（UPS）、緊急發電系統立即啟動，營運完全未受影響，截至中午12時，大部分已陸續恢復供電。（編輯：潘羿菁）1110303

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