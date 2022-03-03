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0303全台大停電
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0303全台大停電27/94

全台停電無疫苗超時解凍 若損失不會由院所負責

2022/3/3 15:06
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）全台上午無預警大範圍停電，COVID-19疫苗須電力維持冷凍冷藏環境，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，據各地最新回報，無疫苗出現超時解凍，強調若損失不會由院所負責。

全台上午9時左右因興達電廠開關場事故導致大範圍停電，造成500萬餘戶受到影響，範圍包括台北、新北、苗栗、台中、台南、高雄等，台電正緊急搶修。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，今天早上發生停電後，指揮中心已立刻與地方衛生單位聯繫，掌握COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗保存狀況。醫院內整體都有緊急供應電力系統，至少4小時持續不斷電系統可維持疫苗保存，不僅大醫院，可協助施打疫苗的診所也都有不斷電系統。

陳時中強調，在常溫之下，COVID-19疫苗仍可保存一段時間，AZ疫苗在攝氏30度以下環境，開過瓶6小時內使用完畢即可，莫德納疫苗在2至25度環境，可保存12至19小時，BNT疫苗稀釋後6小時須施打完畢，高端疫苗則可存放6至8小時。

陳時中說，全台電力陸續恢復中，已啟動各地衛生局回報機制，目前還沒有COVID-19疫苗出現超時解凍的情況。斷電屬於不可抗力因素，若真的有疫苗出現損失，合約院所可通報，不會要求由施打院所負責。（編輯：陳政偉）1110303

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