富采購新廠 MicroLED拚2至3年量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）富采投控董事長李秉傑今天在法人說明表示，微發光二極體（Micro LED）量產還要等3年；子公司晶電董事長范進雍指出，4吋MiniLED背光源產能可望從去年的100萬片增至150萬片。

李秉傑說明，投入MicroLED在今年進入第8年，預期還要3年，也就是10年才能量產；盼富采成為化合物半導體最佳投資平台。

晶電今天發布重大訊息，以總金額新台幣6.1億元取得松瑞製藥竹南科學園區科技廠房，范進雍說明，新購廠房即為2至3年後MicroLED量產做準備。

外界關心中國廠商投入8吋化合物半導體產線，超越台廠的6吋產線，富采子公司晶成半導體董事長施韋強調，LED產品長期停留在4吋，從4吋跨到6吋，技術門檻突破已屬不易，中國廠商缺乏相關量產經驗，卻直接跨入8吋產品，恐怕遇到痛苦的開發期，承受不小風險。

富采子公司隆達董事長蘇峰正指出，隆達過去以LED封裝為主，去年與晶電合組富采投控，已從純封裝轉型到解決方案為主的營運型態，現階段先擴大Mini LED背光源產品，並導入Micro LED，進軍車用市場。

富采財務長張博儀表示，多數消費性產品傳統進入淡季，但Mini LED及紅光產品需求依然強勁；法人預估，富采今年首季營收將較第4季下滑，減幅為個位數，但第1季獲利大致與去年第4季相差不多。

張博儀說，今年資本支出約55億元，其中包括子公司晶電今天公布6.1億元購買新廠。（編輯：潘羿菁）1110303