美科技股重挫 分析師：台股恐面臨下修壓力

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）烏克蘭和俄羅斯官員為達成停火舉行第2輪談判，不過美股並不賞臉，科技股尤為殺盤重心。分析師表示，俄烏戰局變幻莫測，台股修正壓力未解。

油價漲勢放緩，加上美債殖利率回穩，美股雖以高盤開出，但一路下殺由紅翻黑，道瓊工業指數終場下跌96.69點或0.29%，以33794.66點作收。標準普爾500指數下滑23.05點或0.53%，收4363.49點。科技股那斯達克指數下挫214.08點或1.56%，收13537.94點。費城半導體指數挫跌76.40點或2.24%，收3339.76點。

其中，半導體股跌勢沉重，英特爾（Intel）、超微（AMD）、美光（Micron）、艾司摩爾（ASML）跌幅不小，台積電及聯電ADR尾盤跌幅則收斂在1%內。分析師指出，科技股連動較深的台股將面臨不小壓力，台股仍處於10日線17969點及月線17995點、季線18001點之下，在未站上18000點之上前，修正走勢尚未結束。

法人提醒，受到俄烏危機影響，外資近8個交易日僅買超台股1個交易日，來自於外資的套現賣壓還是現在進行式；反觀投信連買22個交易日，儼然成為多頭最倚重的力量，投資人宜密切關注投信動態，近期持續湧入的融資是否讓籌碼面變得凌亂，也是觀察重點。

國泰投信認為，俄烏和平談判進入第2輪，短期仍將持續牽動市場情緒，台灣加權指數今年以來表現相較抗震，但短線投資信心受戰爭干擾，台股上檔空間恐受壓抑，將暫時轉為整理格局，中長期多方趨勢仍向上，待利空出盡後股市有望落底反彈。（編輯：趙蔚蘭）1110304