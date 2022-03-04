京元電去年獲利增42%創新高 每股賺4.23元

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）晶圓測試廠京元電去年稅後獲利新台幣51.75億元，年增42.3%，創歷年新高，每股稅後純益（EPS）4.23元；其中去年第4季獲利16.41億元，創單季新高，單季EPS 1.34元。

法人預估，京元電首季淡季不淡，單季業績將僅較去年第4季微減，稅後淨利有機會衝單季次高。

京元電今天董事會通過去年度合併財務報告，去年合併營收337.59億元，較前年289.59億元成長16.57%，創歷年新高。去年合併毛利率30.66%，較前年27.47%增加近3.2個百分點，去年合併營業利益66.06億元，營益率19.57%，較前年16.06%增加3.5個百分點。

京元電去年稅後獲利51.75億元，較前年36.37億元成長42.3%，創歷史新高，去年每股稅後純益4.23元，優於前年EPS 2.97元。

其中去年第4季京元電合併營收95.34億元，較去年第3季89.97億元成長5.97%，創單季新高。去年第4季合併毛利率32.71%，較去年第3季33.09%微減，仍創單季次高，去年第4季合併營業利益21.3億元，營益率22.34%，較去年第3季22.74%微降，也創單季次高。

京元電去年第4季稅後獲利16.41億元，較去年第3季15.22億元增加7.85%，創單季新高，去年第4季每股稅後純益1.34元，優於去年第3季EPS 1.24元。

本土法人指出，去年晶圓測試產能吃緊，京元電向客戶酌收測試耗材費及工程借機費用，填補大客戶新品遞延量產影響，去年車用晶片供貨不順狀況緩解，整體抵銷去年中本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊。

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展望營運，法人表示，京元電首季業績淡季不淡，主要是大客戶旗艦級和主流規格手機應用處理器（AP）續放量，車用產品矽晶圓供應改善，京元電測試機台增加，稼動率可維持68%至70%高檔水準。

法人指出，京元電與美系高效能運算（HPC）客戶持續合作切入晶圓測試服務，預估單季營收可站上94億元，僅較去年第4季微減，稅後淨利有機會逼近16億元，衝單季次高，每股純益可超過1.3元。（編輯：楊蘭軒）1110304