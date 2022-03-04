鐳洋看好低軌衛星地面接收站陣列天線 打造實驗室

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鐳洋科技總經理王奕翔（左2）4日在次世代天線實驗室啟用典禮表示，低軌衛星業者地面接收站陣列天線前段模組已在去年送樣國際大廠。左起鐳洋科技技術長周瑞宏、鐳洋科技總經理王奕翔、智波科技執行長羅維權、台灣羅德史瓦茲資深市場行銷協理盧迦立。中央社記者潘智義攝 111年3月4日

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（中央社記者潘智義台北4日電）鐳洋科技總經理王奕翔今天在次世代天線實驗室啟用典禮表示，低軌衛星業者地面接收站陣列天線前段模組已在去年送樣國際大廠，占營收10%，盼今年開始逐步升溫。

看準低軌衛星商機，鐳洋科技今天正式啟用與羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz）、智波科技（Wispec Technology）3方攜手打造的「次世代天線實驗室」。

王奕翔指出，美中政治角力下，台灣成為網通產品的最大受惠國，尤其衛星技術可能涉及國防機密，因台灣廠商擁有極佳的製造能力，是各國喜歡的產品代工地；未來將透過毫米波產線測試、先進射頻研發、智動化設計3大產品線，提供客戶低軌道衛星終端接收器、射頻前端模組與陣列天線設計、5G毫米波測試等完整解決方案等，以滿足客製化需求。

他說，目前RF射頻、天線測試占營收約6成，3成為代理自動化產品，去年才起步，提供低軌衛星業者地面接收站陣列天線前段模組僅占10%，卻是極具發展潛力的業務。

鐳洋科技技術長周瑞宏指出，新成立的次世代實驗室可為長度小於60公分的天線測試，目前最熱門的低軌衛星陣列天線測試當然也在其中。

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周瑞宏說明，鐳洋科技自主發展自動化陣列天線校正演算法，以提供完善的陣列天線校正與維修診斷服務，可大力協助國內業界縮短研發時程，快速校驗陣列天線特性，滿足5G毫米波陣列天線、低軌衛星地面接收站、衛星通訊酬載設備、工控及車載雷達天線模組等量測需求。

鐳洋科技成立於 2006年，跨足半導體 IC 設計、電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一系列解決方案，滿足客戶多方面需求。（編輯：林興盟）1110304