Sony今年在台銷售額 力拚20%成長

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（中央社記者江明晏台北4日電）Sony Mobile總經理林志遠今天表示，去年因為疫情手機產品上市延期，導致銷售額下滑15%，希望今年能重啟動能，目標成長20%；看好台灣今年手機銷售量雖持平，但價格將會成長。

展望台灣手機整體市場，林志遠今天在記者會後受訪表示，今年2月手機銷售量預估將達到近期新低水準，除了週數較少外，疫情與天氣濕冷都有影響，通路端已反映銷售下滑了2到3成。

他表示，今年手機銷售量預估持平，但價格將會成長，主因來自600美元以上的價格帶手機將會成長1到2成。

去年手機產業遇到缺料干擾，他表示，今年Sony為了確保新商品能夠不再有缺料的狀況，從原料購買到製造時程都逐一優化，希望手機能如期上市。

Sony去年推出4款新機，林志遠預告，今年還會有很多商品，2021年Sony在台灣的手機銷售額名列第4名，去年因為疫情手機產品上市延期，導致銷售額下滑15%，希望今年能重啟動能，目標成長20%。

此外，面對競爭對手旗艦機定價「不增反減」，林志遠表示，Sony向來不會打價格戰，且在功能和規格上不會去妥協，將維持中高階價格策略。（編輯：蘇志宗）1110304