國泰金控：俄債違約機會低 否則未來難國際籌資

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北5日電）俄烏戰火延燒，外界關注後續對市場影響。國泰金控總經理李長庚表示，除非整個戰爭惡化到不可收拾，不然俄羅斯公債違約機率低，畢竟如果違約，意味未來俄羅斯將很難在國際金融市場籌資。

俄羅斯入侵烏克蘭，壽險業持有俄債曝險新台幣1382億元引起外界關注。台大今天舉行校園徵才博覽會，多家金控高階主管也親自出席。

李長庚表示，戰爭還在持續，積極留意所有變化，國泰金對於俄羅斯本身曝險部位約新台幣200億元左右，占整體部位僅0.3%。從過去紀錄來看，俄羅斯在1998年最壞狀況曾經違約過，2014年入侵克里米雅之後基本上受到歐美很多制裁也沒有違約過。

李長庚表示，俄羅斯央行部分美元、歐元資產被凍結，短期缺乏流動性，短暫不付息是有可能的，但是除非戰爭惡化到不可收拾的地步，不然俄羅斯公債沒有理由違約，「違約機會應該不大」。

如果違約，意味未來很難在國際市場籌資。1998年俄羅斯當時外匯存底150億美元，現在外匯存底規模成長到6300億美元，每月外匯存底仍在增加中。從目前國際制裁方式來看，被孤立會非常辛苦，相信在這情況下俄羅斯不會故意違約。

李長庚表示，國泰金會計部門也密集討論，希望盡快做出合理估算，國泰金會以最高風險管理角度看待每個投資部位，也會把握機會規避風險，希望能有更好的績效。

新光金副總經理李超儒表示，業者一定會遵守金管會指導原則，近期國際3大信評機構都調降俄羅斯主權信用評等，該提列預期信用損失都會依規定調整。

媒體關注俄烏戰爭，後續是否影響美國貨幣政策步調，李長庚表示，從過去經驗來看，戰爭影響多數是短期的，但是後續方向比較不明確，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也說，3月大約是升息1碼（即0.25%），目前評估油價飆高失控機會不高，Fed貨幣政策步調不需要大幅改變，整體而言，Fed升息、縮表步調都是有節奏進行，「沒看到劇烈改變的徵兆」。

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戰爭如果拉長時間，是否可能加劇通貨膨脹壓力。李長庚認為，戰爭發生國剛好是能源輸出大國，以及糧食輸出國，確實可能讓人擔心能源、糧價上揚，不過，現在全球協調機制比20、30年前好很多，希望戰爭早日結束。

李長庚表示，短期通膨壓力可能存在、甚至維持一段時間。新台幣過去強勢確實有助於穩定通膨，不過如果美元升值過程中，新台幣不像過去一樣強勢、或稍微回貶，通膨壓力可能會比過去來得高。（編輯：郭無患）1110305