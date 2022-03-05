校園徵才 鴻海喊幸福企業 聯電邀具世界觀人才

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）2022年校園徵才今天由台大率先啟動，超過300多家企業卯足全力搶人，除了台積電釋出8000個職缺外，聯電也預計招募2000名人才，廣邀跨領域具世界觀人才；鴻海則喊出幸福企業爭取元宇宙、電動車等人才。

晶圓代工廠聯電今年預計招募2000名人才，共同總經理簡山傑今天前往台大校園徵才活動現場，與求職學生近距離互動。

簡山傑表示，受惠於全球半導體大趨勢所推動，各類應用晶片的需求持續增長，聯電因應長期營運成長產能持續擴充，對人才的需求也一直在增加。期待更多優秀新血與具有國際視野、世界觀的人才加入，除理工、資工科系相關背景的學生外，也歡迎具跨領域專業的新鮮人加入聯電。

鴻海近年來在電動車、半導體產業佈局迅速，相關人才需求熱切。鴻海科技集團表示，今年徵才除了圍繞在集團既有「3＋3」發展策略，包括電動車、數位健康、機器人領域優秀人才，更新增元宇宙、軟體應用相關職缺，今年預計招募1500名以上的軟體應用人才。此外，數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

鴻海指出，身為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，新進大學畢業生起薪新台幣4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上。

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同時鼓勵新進同仁挑戰百萬年薪，祭出一系列員工福利，提供創下全台先例的「0到6歲公司養」育兒福利津貼，每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元。

生技產業的大江生醫，則祭出非主管從業人員平均薪資超過百萬元吸引年輕人，8年級的大江生醫人資長李巧玲表示，瞭解年輕人對於成長與晉升歷練的渴望，集團開出的福利待遇業界知名，非主管從業人員平均薪資就超過百萬，希望延攬有志挑戰全球市場業務戰將、研發菁英與各職種新秀征戰世界。（編輯：郭無患）1110305