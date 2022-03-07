台股開低走低 收跌557.83點
2022/3/7 13:55（3/7 14:09 更新）
（中央社台北7日電）台北股市今天開低走低，收盤跌557.83點，為17178.69點，跌幅3.15%，成交金額新台幣4567.83億元。
加權指數開盤為17581.57點，盤中最高17581.57點，最低17135.68點；不含金融股指數14854.76點，跌490.78點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.24%、食品股跌1.63%、塑化股跌2.39%、紡織股跌2.98%、機電股跌3.45%、造紙股跌2.55%、營建股跌2.64%、金融股跌2.74%。
委買張數2456萬2280張，委賣張數1766萬9904張，成交張數999萬1643張。
收盤時上漲53家，下跌917家，持平13家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、長榮、長榮航、華航、開發金。
漲幅前5名個股為期街口布蘭特正2、期元大S&P石油、新鋼、志聯、東科-KY。
跌幅前5名個股為期元大S&P原油反1、期元大S&P原油反1估、新世紀、佳凌、高林。1110307
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