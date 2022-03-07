臻鼎-KY、台郡 2月營收寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北7日電）全球PCB大廠臻鼎-KY、台郡2月營收寫歷年同期新高。銅箔基板廠騰輝-KY 2月營收年增7.2%，受COVID-19疫情及俄烏戰爭雙重因素波及，部分訂單延後到3月出貨。

全球PCB大廠臻鼎-KY公布2月合併營收新台幣99.4億元，年增31.52%，再創歷年同期新高；累計前2月營收203.93億元，年增14.05%，也為歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，2月營收持續受惠於IC載板（ICS）、類載板（SLP）與新增Mini LED背光板超薄HDI等新增產品的產能逐步開出，客戶需求持續穩健成長。

臻鼎-KY指出，2022年將延續積極成長的規劃方向，透過各領域多元化的產品組合，持續發揮One ZDT（一站式購足）策略下穩健擴張的綜效。同時，臻鼎預告16日召開線上法人說明會，將說明目前IC載板業務布局與建廠規劃，與未來跨領域產品的成長動能。

台郡2月營收28.2億元，同創同期新高紀錄。台郡看好5G需求逐步升溫，今年上半年營運可望淡季不淡，將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域。

銅箔基板廠騰輝-KY 2月營收5.1億元，年增7.2%，截至前2月累計營收11億元，較去年同期成長10.1%。

騰輝-KY指出，中國蘇州市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，防控措施使不少當地工廠受到影響，在產品運輸，原料供應鏈以及生產人力調度上，有部分客戶因此受到衝擊，使得月底部分訂單延後到3月出貨。

此外，俄國入侵烏克蘭，引發西方制裁，讓全球汽車業在遭受疫情和晶片短缺衝擊後，再次面對供應鏈及能源供需危機，造成原物料價格再次飆升；而歐美車商因無法取得來自烏克蘭供應商的重要零件而飽受衝擊，進而使車用市場陷入新斷供危機。

騰輝-KY表示，疫情及俄烏戰爭的雙重因素影響，確實多少造成騰輝-KY暫時性的困擾，不過仍看好汽車及工控等高散熱材料，軍工航天醫療等聚醯亞胺（PI）基板、一系列tec-speed等高頻、高速/低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料。

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除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，騰輝-KY說明，積極布局半導體測試應用的終端開發也有所成，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，已見逐月成長趨勢，今年會是有明顯訂單貢獻的一年。

AOI大廠牧德科技公布2月營收新台幣2.05億元，月增0.98%、年增2.13%。未來仍持續投入利基型產品開發，看好成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110307