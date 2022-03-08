東陽2月營收月減2成 缺櫃缺晶片變數仍在

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽自結2月合併營收新台幣13.9億元，月減20.3%，主要是2月工作天數少，東陽表示，缺櫃、缺艙位、缺晶片等問題仍存在，持續整理整頓。

東陽自結2月合併營收13.9億元，較1月17.44億元減少20.3%，比去年同期13.43億元成長3.5%。東陽表示，2月因逢農曆春節假期，工作天數少；累計今年前2月自結合併營收31.34億元，較去年同期28.29億元成長10.77%。

其中東陽售後維修市場（AM）事業2月自結營收9.06億元，前2月自結累計營收21.06億元，較去年同期累成長6%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業2月自結營收4.84億元，較去年同期成長29%，前2月自結累計營收10.28億元，較去年同期成長21%。

東陽指出，缺櫃、缺艙位、缺晶片等問題仍存在，持續整理整頓。

在產品布局，東陽日前表示，OEM發展較高附加價值產品包括儀表板、電鍍件及模具等，AM增加步進百葉窗、風扇等產品線，並介入改裝車市場。

在市場規劃，東陽指出，OEM持續布局中國大陸和東南亞國協等新興國家，AM擴大中國大陸、印度及東歐等銷售與發貨通路。

法人指出，東陽在全球AM塑膠件市占率達7成，在全球AM鈑金件市占率也有35%，去年全年AM產品占東陽整體銷售比重約69%，OEM占比約31%。（編輯：趙蔚蘭）1110308