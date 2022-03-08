張錫：新興市場及東歐基金 未來剔除俄羅斯

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯侵略烏克蘭，投信投顧公會理事長張錫表示，投信業者依ESG原則已鎖住、不會再建立俄羅斯新部位，並將慢慢出清現有部位；另未來新興市場或東歐基金將剔除俄羅斯，換為其他投資組合。

金管會證期局長張振山今天親率證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、期交所總經理黃炳鈞、集保公司總經理朱漢強、券商公會理事長賀鳴珩、期貨公會理事長糜以雍、投信投顧公會理事長張錫出席例行記者會，公布證券期貨業永續發展轉型策略。

近期烏俄情勢升溫，俄羅斯侵略烏克蘭，遭到國際制裁，也讓市場關注俄羅斯是否已不符合ESG（環境、社會、公司治理）投資標的。

張振山表示，ESG概念會考量戰爭因素，先前投信基金投資到中國軍火工業，金管會要求限期出清，目前投信業對中國軍事產業投資已降到零，投信業者根據ESG實務守則和公會相關自律規範，均有注重投資風險和可能產生的衝擊。

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張錫指出，當發生ESG重大違背事件，基本上業者就會納入風險管理一環，不再建立新部位，目前投信業者都已啟動內控機制，鎖住俄羅斯部分，不再建立新部位，至於現有部位因流動性問題暫時無法調整，會找適當時機慢慢出清。

此外，投信業者為落實執行ESG投資原則，張錫也指出，未來ETF（指數股票型基金）會將俄羅斯剔除指數成分股，另通常會投資到俄羅斯的新興市場或東歐基金，未來將把俄羅斯剔除，換為別的投資組合。（編輯：楊蘭軒）1110308